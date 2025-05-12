Вкладчики без денег: один из украинских банков сворачивает деятельность и прекращает выплаты клиентам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) объявил о завершении выплат гарантированных компенсаций вкладчикам ПАО "Фидобанк". Причиной такого решения стало утверждение ликвидационного баланса и отчета о завершении процедуры ликвидации банка в соответствии с действующим законодательством.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда. Согласно сообщению:

Получить свои средства вкладчики могут в течение 30 дней с 6 мая.

Тем, кто еще не обращался за компенсацией, следует обратиться к банкам-агентам Фонда, осуществляющим выплаты гарантированных сумм.

Перечень банков, уполномоченных на эти выплаты, доступен по указанной ссылке.

"С даты публикации этого объявления отсчет времени на завершение выплат гарантированных компенсаций продлится не дольше 30 дней. После этого ликвидационный баланс ЧАО "ФИДОБАНК" будет официально утвержден, а все выплаты вкладчикам прекратят", – отмечают в сообщении.

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Также в Фонде отметили, что наследники вкладчиков имеют право обратиться с письменным заявлением в ФГВФЛ для получения компенсации, предоставив документ о праве на наследство. Однако сделать это необходимо в течение 20 дней с момента объявления – в случае пропуска этого срока возмещение уже не будет.

"Фонд не производит выплаты компенсаций по заявлениям, поступившим после истечения 20-дневного срока с момента обнародования сообщения о предстоящем утверждении ликвидационного баланса", – уточнили в ФГВФЛ.

Причины ликвидации "Фидобанка"

В мае 2016 года Национальный банк Украины признал "Фидобанк" неплатежеспособным. Как сообщили в регуляторе, перед этим со счетов юрлиц и других банков начался значительный отток средств. В то же время, отмечается, что активы банка не выводились на компании, связанные с его акционером.

Из-за массового оттока средств клиентов в банке возникли трудности с выполнением финансовых обязательств перед вкладчиками. В Нацбанке отметили, что "Фидобанк" не обращался за рефинансированием, а также проинформировал об отказе потенциального инвестора от участия в докапитализации учреждения.

В результате НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и начать процесс ликвидации Фидобанка. По данным регулятора, сумма операций, которые банк не выполнил перед клиентами, превысила 500 миллионов гривен, что составило 9% всех его обязательств.

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