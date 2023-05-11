Вкус лета и любви: как приготовить вертуты с яблоками

Известная украинская шеф-поварешка Валя Саенко поделилась рецептом вертута с яблоком. Такой десерт приветствует "вкусом" беззаботности и бабушкиной любви.

В своем Instagram она заметила, что такую выпечку штруделем не назовешь. По словам кулинарки, вертуты получаются очень вкусными.

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Необходимые ингредиенты:

Для теста:

Мука – 200+300 г.

Яйцо – 1 шт + желток для смазки.

Сметана – 100 г.

Сахар – 3 ст. л.

Масло растительное – 100 г.

Вода – 200 г.

Масло сливочное.

Для начинки:

Яблоки – 1 кг.

Орехи – 150 г.

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Сахар – 3 ст. л.

Сливочное масло – 3 ст. л.

Корица.

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Пошаговый рецепт приготовления:

1. Начинайте с теста. Для этого смешайте воду, яйцо, сахар и 200 г муки. Далее добавьте растительное масло. Перемешиваем, чтобы образовалась однородная смесь. Добавьте оставшуюся муку (300 г), но не все сразу.

"Возможно, понадобится больше или меньше. У меня пошло все, а это было 500 г. Тесто должно быть мягкое, но держать форму и не липнуть в руки", - рассказала Саенко.

Далее тесто нужно замотать в пищевую пленку и спрятать в холодильник минимум на час, но лучше всего – на всю ночь.

2. Приготовьте начинку. Для этого очистите яблоки и хаотично нарежьте. Поджарьте их с маслом, сахаром, орехами на сковороде. Используйте средний огонь, чтобы начинка получилась влагой.

3. Разделите тесто на 2 или 3 части, тоненько раскатайте на столе с мукой, немного растяните руками и выложите начинку (тоже делим примерно на столько же частей) и смажьте сливочным маслом. Далее скручивайте в рулет и осторожно перекатайте его на пергамент. Не поднимайте, потому что рулет порвется. Он очень нежный.

4. Смажьте желтком, посыпьте орешками, если есть. Запекайте при температуре 180 градусов от 20 до 30 минут. Рулет должен стать румяным.

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Напомним, что известный кулинар Евгений Клопотенко предложил приготовить гречневые вареники с кисломолочным сыром, которые очень любил Тарас Шевченко.

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