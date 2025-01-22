Власти Ирака позволили мужчинам жениться на 9-ти летних девушках

Ирак принял противоречивые поправки к законодательству, разрешающие браки с девочками от 9 лет. Это решение базируется на принципах исламской школы Джаафари, которой придерживается значительная часть населения шиита.

Новые изменения фактически отменяют предварительное требование о минимальном брачном возрасте в 18 лет и вызывают серьезную обеспокоенность правозащитников. Об этом сообщает The Guardian.

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Активисты подчеркивают, что такие поправки противоречат закону 1959 года, установившему единые стандарты семейного права и защиту прав женщин. Консервативные шиитские законодатели, поддержавшие изменения, рассматривают их как способ укрепления исламских традиций и противодействия западному влиянию на иракскую культуру.

Напомним, в Лос-Анджелесе бушует масштабный лесной пожар.

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