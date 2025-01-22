Влада Іраку дозволила чоловікам одружуватись з 9-ти річними дівчатами

Ірак ухвалив суперечливі поправки до законодавства, які дозволяють шлюби з дівчатками від 9 років. Це рішення базується на принципах ісламської школи Джаафарі, якої дотримується значна частина шиїтського населення країни.

Нові зміни фактично скасовують попередню вимогу про мінімальний шлюбний вік у 18 років і викликають серйозне занепокоєння правозахисників. Про це повідомляє The Guardian.

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Активісти наголошують, що такі поправки суперечать закону 1959 року, який встановив єдині стандарти сімейного права та захист прав жінок. Консервативні шиїтські законодавці, які підтримали зміни, розглядають їх як спосіб зміцнення ісламських традицій та протидії західному впливу на іракську культуру.

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