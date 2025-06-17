Вместо жары - аномалии: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до воскресенья

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что в ближайшие недели Украина будет находиться под влиянием нескольких атмосферных фронтов, которые регулярно будут менять погоду. По ее словам, предстоят прохладные дни, а настоящее летнее тепло вернется только в конце недели - в воскресенье.

Температурный фон будет оставаться ниже привычных летних показателей. Из-за частой смены атмосферных фронтов, которые будут двигаться с северо-запада на юго-восток, прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами, пишет NV.

В таких условиях ожидаются резкие колебания атмосферного давления и температуры воздуха, особенно в западных и северных регионах. Также почти ежедневно будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, что будет дополнительно усиливать чувство прохлады.

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Уже в ночь с 16 на 17 июня первый атмосферный фронт принесет осадки в западные регионы Украины, а днем дожди распространятся на север, центр и восток. На следующий день, 18 июня, осадки еще возможны на востоке страны и в районе Приазовья.

Однако уже 19 июня новая волна атмосферного фронта с северо-запада снова накроет большинство регионов, кроме южных областей. Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Дождливая погода будет продолжаться: 20 июня осадки прогнозируют в южных, северных и восточных областях, а 21 июня - почти по всей территории страны.

"Эти осадки в большинстве своем будут слабыми – без мощных ливней, но небольшое накрапание ожидается регулярно", – отметила Наталья Птуха.

По температурному режиму: ночью с понедельника по пятницу столбики термометров будут колебаться в пределах +12…+17 °C, на морском побережье – до +21 °C. Днем прогнозируют +20…+29 °C в зависимости от региона.

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В период с 20 по 21 июня в Украине ощутимо похолодает: в западных, северных и части центральных регионов ночная температура опустится до +8…+14 °C, а днем столбики термометров будут показывать только +14…+20 °C. В южных областях будет теплее – в ночь на 21 июня +11…+16 °C, а днем до +21…+26 °C. Однако даже в южной части страны в конце недели ожидается незначительное понижение температуры, подчеркивает синоптика.

С началом следующей недели, по ее словам, прогнозируется постепенное повышение атмосферного давления, что приведет к уменьшению количества осадков и стабилизации температурного фона с тенденцией к росту.

В Киеве и области 17 июня ожидается кратковременный дождь, ночная температура будет +14…+16 °C, а дневная – +22…+24 °C. На 18 июня осадки не прогнозируются, температура поднимется до +25 °C. 19 июня возможны снова небольшие дожди при температуре +22…+24 °C днем. В четверг и пятницу, 20–21 июня, дожди вернутся, а температура снизится: ночью ожидается +10…+12 °C, днем – +16…+18 °C. Начиная с воскресенья синоптики обещают постепенное потепление.

Напомним, ранее известная синоптика поделилась положительным прогнозом погоды для Украины.

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