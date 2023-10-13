Внезапная остановка сердца у молодых: топ-5 причин

Внезапная остановка сердца у молодых - одна из самых распространенных явлений сегодня, которую можно избежать, - считают врачи. Например, в одной лишь Германии от остановки сердца ежегодно умирает около 2000 человек в возрасте моложе 40 лет.

Как не умереть молодым?

Образ жизни, увлечение запрещенными веществами, наследственность и врожденные патологии сердца - это те тревожные звоночки, которые мы часто не замечаем.

Мы выяснили топ-5 научно обоснованных причин, на которые стоит обратить пристальное внимание.

Опасные связи: энергетики и алкоголь

Есть ряд исследований, которые подтверждают пользу кофеина в умеренных дозах для сердечно-сосудистой системы. Но в неограниченных количествах это настоящий яд для организма. Особенно опасен кофеин в составе энергетиков. Сочетание вещества с таурином, гуараной и женьшенем в несколько десятков раз усиливает его действие, что изнашивает сердечную мышцу. Многочисленные клинические исследования доказали вредное влияние энергетиков на сердечно-сосудистую систему. Особенно опасно сочетание энергетических напитков с алкоголем. Это может привести к летальному исходу.

Ученые неоднократно отмечали, что причиной внезапной остановки сердца у молодых людей является смешивание энергетиков с алкогольными напитками.

Безопасных наркотиков не бывает

Кокаин, ЛСД, галлюциногенные грибы - часто эти вещества в массовой культуре молодежи преподносят как "безопасные наркотики для вечеринок". Но ряд научных исследований доказали: употребление наркотиков вызывает необратимые изменения в сердечно-сосудистой системе и может привести к внезапной смерти. Ученые подчеркивают: риск внезапной остановки сердца присутствует вне зависимости от количества употребляемого наркотика. Метамфетамин, кокаин, опиаты и каннабис связаны с повышенной вероятностью развития фибрилляции предсердий, - об этом говорит 11-летнее исследование 2022 г. американских ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско с участием более чем 23 млн. взрослых.

Тревожные звоночки: включите внутреннего наблюдателя

По мнению экспертов, есть ряд предупреждающих признаков, которые должны побудить врачей учитывать повышенный риск внезапной остановки сердца:

необъяснимые кратковременные обмороки, которые чаще всего возникают при стрессе, физической нагрузке или громких звуках;

судороги без явного патологического результата ЭЭГ;

сердечная недостаточность или зависимость от кардиостимулятора в возрасте до 50 лет.

"Все эти признаки могут указывать на основное заболевание сердца, которое должен обследовать ваш врач", - говорит доктор медицинских наук, руководитель Центра внезапной остановки сердца во Франкфурте-на-Майне Силке Кауферштейн.

Профессиональный спорт: есть риски у мужчин

О пользе умеренных физических нагрузок знают многие, но профессиональный спорт может также стать причиной внезапной остановки сердца. В особой группе риска - мужчины, которые занимаются профессиональным футболом.Тем не менее, спорт играет менее важную роль в возникновении внезапной остановки сердца, чем это часто предполагается: "Частота внезапной остановки сердца составляет в среднем от 0,7 до 3 случаев на 100 000 спортсменов всех возрастных групп", - утверждает доктор медицинских наук, председатель Немецкого фонда сердца Томас Фойгтлендер.

Врожденные пороки и наследственность

По мнению ученых, людям с врожденными пороками сердца нужно быть бдительными уже с 30-35 лет. У молодых людей внезапная остановка сердца часто является результатом врожденных врожденных патологий, таких как гипертрофическая кардиомиопатия или аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка. Такие заболевания, как синдром удлиненного интервала QT и синдром Бругада, также могут привести к внезапной остановке сердца. Среди молодых спортсменов, которые испытывают внезапную остановку сердца, причиной часто является упускаемый из виду наследственный фактор.

"Молодым высокоэффективным спортсменам в возрасте около 14 лет уже рекомендуется делать кардиологический скрининг", - считает сказал Фойгтлендер.

Ученый также акцентирует внимание на наследственный фактор, который может затронуть членов семьи. По мнению врача, многие из этих генетических заболеваний можно успешно лечить, если их своевременно диагностировать: "Если внезапная остановка сердца или необъяснимая внезапная смерть происходят в молодом возрасте в семье, лечащий врач должен знать, что это может быть связано с сердечными заболеваниями, которые могут затронуть остальных членов семьи", - отмечает доктор.

Недостаток знаний, увлечения "легкими" наркотиками, энергетиками и алкоголем, а также нежелание следить за состоянием своего здоровья могут привести к внезапной остановке сердца даже в молодом возрасте. Особенно бдительными должны быть те, у кого есть врожденные пороки сердца, а также наследственность. Ведь, по мнению ученых, если вовремя начать профилактическую терапию, можно избежать даже наследственные факторы.