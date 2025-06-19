Внимание, ожидается красный уровень: прогноз магнитных бурь на 20 июня

Магнитные бури могут вызывать колебания атмосферного давления, из-за чего некоторые испытывают головную боль, усталость или повышенный уровень стресса. Такие реакции организма особенно характерны для людей, чувствительных к изменениям в окружающей среде.

По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, уровень геомагнитной активности измеряется по К-индексу – шкале от 0 до 9. Если показатель достигает уровня 5 или превышает его, это уже считается сильной магнитной бурей.

В пятницу, 20 июня, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень). Следует учитывать, что прогнозы по геомагнитной ситуации могут изменяться, ведь исследования солнечной активности обновляются каждые три часа. Поэтому рекомендуется регулярно проверять актуальную информацию.

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Магнитная буря – это результат активности на Солнце, в частности вспышек и выбросов энергии, которые приводят к потокам заряженных частиц. Когда эти частицы достигают магнитного поля Земли, начинаются колебания, которые мы и называем магнитными бурями. Бури с показателями к К-индексу 4 обычно проходят незаметно, а вот значения 5 и выше могут оказывать серьезное влияние не только на здоровье, но и на работу связи, навигационных систем и спутников. При особо мощных бурях (К-индекс 7–8) даже возможно наблюдение полярного сияния.

Лекарств, непосредственно устраняющих влияние магнитных бурь, не существует. Но поддержать организм в такой период можно. Стабильный режим сна, здоровое питание без излишнего количества соленого, жирного или кофеина, достаточное потребление воды, спокойная среда без стрессов и активное пребывание на свежем воздухе помогают облегчить состояние. Легкие физические нагрузки также способствуют лучшему самочувствию, а людям с хроническими заболеваниями следует иметь под рукой необходимые лекарства. Для общего тонуса могут помочь утренний контрастный душ и расслабляющая ванна вечером.

Раньше мы рассказывали, почему возникают магнитные бури и как их спрогнозировать.

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