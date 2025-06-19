Увага, очікується червоний рівень: прогноз магнітних бур на 20 червня

Магнітні бурі можуть спричиняти коливання атмосферного тиску, через що дехто відчуває головний біль, втому або підвищений рівень стресу. Такі реакції організму особливо характерні для людей, чутливих до змін у навколишньому середовищі.

За даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, рівень геомагнітної активності вимірюється за К-індексом – шкалою від 0 до 9. Якщо показник досягає рівня 5 або перевищує його, це вже вважається сильною магнітною бурею.

У п'ятницю, 20 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень). Слід враховувати, що прогнози щодо геомагнітної ситуації можуть змінюватися, адже дослідження сонячної активності оновлюються кожні три години. Саме тому рекомендується регулярно перевіряти актуальну інформацію.

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Магнітна буря – це результат активності на Сонці, зокрема спалахів та викидів енергії, які спричиняють потоки заряджених частинок. Коли ці частинки досягають магнітного поля Землі, починаються коливання, які ми і називаємо магнітними бурями. Бурі з показниками до К-індексу 4 зазвичай проходять непомітно, а от значення 5 і вище можуть серйозно впливати не лише на здоров’я, а й на роботу зв’язку, навігаційних систем і супутників. При особливо потужних бурях (К-індекс 7–8) навіть можливе спостереження полярного сяйва.

Ліків, які безпосередньо усувають вплив магнітних бур, не існує. Але підтримати організм у такий період можна. Стабільний режим сну, здорове харчування без надмірної кількості солоного, жирного чи кофеїну, достатнє споживання води, спокійне середовище без стресів і активне перебування на свіжому повітрі допомагають полегшити стан. Легкі фізичні навантаження також сприяють кращому самопочуттю, а людям із хронічними захворюваннями варто мати під рукою необхідні ліки. Для загального тонусу можуть допомогти контрастний душ вранці та розслаблювальна ванна ввечері.

Раніше ми розповідали, чому виникають магнітні бурі та як їх спрогнозувати.

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