Во Львове более 10 автомобилей сломались из-за некачественного бензина, АЗС прокомментировала (фото, видео)

1 июля в 18:30 на нашей автозаправочной станции во Львовской области, г. Солонка, ул. Стрыйская произошла техническая неисправность, в результате чего вода попала в резервуар с топливом марки А-95.

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"Не в наших правилах умалчивать такие вещи. Мы признаем техническую неисправность и приносим извинения за причиненные неудобства. Всех водителей, заправившихся на этом АЗК бензином марки А-95, сегодня после 18:30 просьбы в случае возникновения неисправностей с авто обратиться на горячую линию ОККО - 0 800 501 101", – отреагировали в компании.

Видео дня

По словам представителей ОККО они активно фиксируют все обращения и оперативно обрабатывают заявки. Расходы на ремонт и эвакуацию будут компенсированы в соответствии с ситуацией, а АЗС делает все возможное, чтобы исправить эту ситуацию.

На фото в бутыле тот же "95 бензин", который уже взяли на экспертизу, но результатов пока нет. А на видео снято, как эвакуируют сломанные автомобили и наливают этот бензин в бутиль.

Напомним, с 1 июля в Украине вступила в действие довоенная ставка НДС на горючее в размере 20%. Прогнозировалось, что операторы АЗС повысят цены на бензин и дизельное топливо.

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