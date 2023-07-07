Во Львове увеличилось количество жертв российской ракетной атаки (фото)

Из-под завалов дома во Львове, в который 6 июля попала российская ракета, извлекли уже 10 тел погибших. Более 40 человек получили ранения.

Как сообщил утром 7 июля мэр Львова Андрей Садовый, погибших в результате ракетной атаки уже 10. Последним из-под завалов разрушенного российской ракетой дома достали тело женщины.

"Только что нашли 10 тело. Женщина. Сейчас чрезвычайники освобождают погибшую от завалов. На этом спасательно-розыскная операция будет завершена", — написал он в Телеграм-канале.

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Напомним, ночью 6 июля Россия атаковала города Украины крылатыми ракетами "Калибр". Одна из ракет попала в четырехэтажный жилой дом по ул. Стрыйской во Львове. В общей сложности от удара россиян в городе повреждено 35 домов, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза и санаторная школа.

Стало известно, что в результате ракетной атаки погибла семья местного журналиста Владимира Садового, работающего в "Варте 1".

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