У Львові зросла кількість жертв російської ракетної атаки (фото)

З-під завалів будинку у Львові, у який 6 липня влучила російська ракета, дістали вже 10 тіл загиблих. Понад 40 людей отримали поранення.

Як повідомив зранку 7 липня мер Львова Андрій Садовий, загиблих унаслідок ракетної атаки вже 10. Останнім із-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку дістали тіло жінки.

"Щойно знайшли 10 тіло. Жінка. Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено", – написав він у Телеграм-каналі.

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Нагадаємо, вночі 6 липня Росія атакувала міста України крилатими ракетами "Калібр". Одна з ракет влучила в чотириповерховий житловий будинок на вул. Стрийській у Львові. Загалом від удару росіян у місті пошкоджено 35 будинків, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа.

Стало відомо, що унаслідок ракетної атаки загинула сім'я місцевого журналіста Володимира Садового, що працює у видання "Варта 1".

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