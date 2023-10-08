Вода для запивания лекарств: маркетинговая пустышка

Буря в стакане воды

Казалось бы, простая, житейская истина: лекарство нужно запивать чистой питьевой водой. Но фармбизнес не дремлет и предлагает нам покупать лечебную воду с уникальным балансом минералов, которые создают оптимальные условия для лучшего усвоения лекарств... Звучит убедительно и вполне правдоподобно, если не одно "но". Такие свойства имеет любая чистая питьевая и минерализованная вода. Но зачем нам эти уточнения?! Раз купил - теперь свято верь, что в твоих руках целебный продукт. Вода для запивания лекарств Laqua - безобидный состав с претензией на уникальность?

Маркетинг решает все

Были бы так популярны батончики с молочным шоколадом и кокосовой начинкой, если бы не одна из самых дорогостоящих реклам в мире, в которой на фоне морского пейзажа с экзотическими пальмами медленно падает и разбивается… кокос?! Тянулась бы ваша рука к кока-коле, в банке которой сахара больше, чем в плитке шоколада, если бы не сказочные паровозики и путешествующие на санях Санты под песни с нативным мотивом "праздник приближается"?! Не секрет, что удачные маркетинговые решения могут превратить любой продукт в бренд с мировым именем, который приносит миллионы…

Но должны ли использовать маркетинговые фишки фармацевтические компании, если главными ценностями своей деятельности они оглашают честность, открытость и идеи здравоохранения?!

Одна из отечественных фармацевтических производителей предлагает незаменимый, по ее мнению, продукт - воду с французским шармом Laqua, разработанную специально для запивания лекарств. На первый взгляд, ничего зазорного, почему бы и нет? Но сразу напрашивается вопрос: какими свойствами должна обладать вода, чтобы служить исключительно для таких целей? Очевидно, что любая чистая вода, предназначенная для ежедневного потребления, - это и есть та самая "лаква", которая идеально подходит и для запивания таблеток в том числе.

О чем молчат фармацевты: чем и когда запивать?

Если углубиться в инструкцию воды Laqua, то можно выяснить, что она имеет самый обычный состав. Это питьевая, искусственно ионизированная вода, которая не принесет вреда вашему организму, но и счастья вам также не прибавится.

Производитель называет воду Лаква "безрецептурным препаратом", а в рекомендациях по применению указывает следующее: продукт создает оптимальные диетологические условия для функционирования организма во время приема лекарственных средств.

Как бы нам ни хотелось верить в целебные свойства обычной воды, пусть и в красивой бутылочке с яркой этикеткой, но любая вода - это естественный элемент организма человека, необходимый для терморегуляции и функционирования органов. В инструкциях по применению лекарственных средств можно найти рекомендацию запивать препарат достаточным количеством чистой питьевой воды. Этого достаточно для того, чтобы прием лекарства обошелся без спецэффектов. Почему именно вода, а не апельсиновый сок, молоко, кофе или коктейль "Текила санрайз"?

Несмотря на очевидность ответа, фармацевты научно аргументируют: все напитки, кроме обычной воды, могут или усиливать действие лекарств или, наоборот, подавлять эффект действующего вещества.

Как запивают лекарство в Европе и США

Западные врачи также в один голос утверждают: чистая питьевая вода - лучший напиток для приема лекарств. Она не нарушает метаболизм лекарств и не препятствует быстрому всасыванию действующих веществ в организме. В идеале вода должна быть комнатной температуры. Доктор медицинских наук Мичиганского университета в Дирборне, врач семейной медицины Самина Захур также предостерегает принимать препараты чем-либо, кроме обычной воды:

"Таблетки и капсулы следует запивать питьевой водой комнатной температуры. Прием определенных таблеток фруктовыми соками, такими как грейпфрут или апельсин, может вызвать потенциально опасные побочные эффекты. Молоко может блокировать всасывание многих антибиотиков", - говорит Захур.

Врач также рекомендует при кашле и инфекциях горла запивать лекарство теплой водой, которая успокаивает горло и ускоряет процесс растворения лекарств. А горячей водой можно лишь растворять парацетамол в форме порошка от простуды.

Чем же запивать лекарства, чтобы не сделать хуже? Чистая кипяченая вода комнатной температуры - лучший вариант для оптимального усвоения лекарств, - говорят эксперты. Если вы находитесь в дороге, можно выбрать воду в бутылках без газа.

А если вы хотите наполнить свою жизнь особым смыслом и утонченным французским шармом, то можно поискать воду с "уникальными свойствами", предназначенную исключительно для запивания лекарств. Впрочем, если вы ее не найдете, то она найдет вас!