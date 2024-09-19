Водителям грозят новые штрафы, превышающие 17 тысяч: за что будут наказывать

Украинские законодатели готовят новые правила для водителей, любящих громкий тюнинг своих автомобилей. В Верховную Раду внесен законопроект, предусматривающий существенные штрафы за превышение допустимого уровня шума транспортным средством.

Согласно проекту закона (законопроект №9564), за первое нарушение водителю грозит штраф в размере 17 тысяч гривен. В случае повторного нарушения в течение года штраф удваивается до 34 тысяч гривен, а кроме того, водителя могут лишить права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

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Инициаторы законопроекта отмечают, что громкий выхлоп не только создает дискомфорт для других участников дорожного движения и местных жителей, но и может привести к дополнительному стрессу во время военного состояния, поскольку звуки громких двигателей могут быть спутаны со звуками вражеских беспилотников.

"Во время военного положения такие звуки шума похожи на звуки враждебных беспилотных летательных аппаратов, чем создают представление об авиационной и ракетной опасности, отвлекая Вооруженные Силы и правоохранителей", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Следует отметить, что схожие нормы уже действуют во многих странах мира. В Украине же этот вопрос оставался неурегулированным достаточно долго, несмотря на многочисленные жалобы граждан.

Если законопроект будет принят, владельцам транспортных средств с громкими выхлопными системами придется либо демонтировать их, либо готовиться к значительным финансовым затратам.

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