Водителям на заметку: какие два предмета обязательно должны быть в авто, чтобы избежать штрафа

Иногда водители спрашивают, нужно ли иметь в машине аптечку и огнетушитель и могут ли они получить штраф за их отсутствие. Для уточнения этого вопроса юрист рассказал, как именно это регулируется законом.

"Если в автомобиле отсутствуют аптечка и огнетушитель, водитель нарушает правила дорожного движения", – пояснила в комментарии УНИАН юрист адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Она отметила, что за отсутствие этих предметов в транспортном средстве предусмотрены разные штрафы в зависимости от типа транспортного средства.

Водители, в которых нет аптечки и огнетушителя, могут быть оштрафованы по статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая определяет наказание за нарушение правил эксплуатации или управления транспортным средством.

За отсутствие аптечки и огнетушителя в легковом автомобиле водитель может получить штраф в размере 340 грн. Однако, если он перевозит пассажиров, штраф будет значительно выше – 680 грн. В некоторых случаях водителей, не имеющих этих предметов, могут оштрафовать согласно статье 125 КУоАП, которая предусматривает наказание за другие нарушения правил дорожного движения, но в таком случае может быть вынесено только предупреждение, – пояснила юрист.

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Определение, какая статья будет применена к водителю за отсутствие аптечки и огнетушителя, зависит от его поведения на дороге.

"Например, если водитель просто ехал, и во время остановки оказалось, что у него нет аптечки и огнетушителя, он, скорее всего, получит предупреждение. Но если водитель превысил скорость, попал в ДТП и еще нет аптечки и огнетушителя, наказание будет жестче", – уточнила Елена Ворон.

Относительно аптечки, она должна соответствовать государственному стандарту Украины 3961-2000. Она должна содержать средства для остановки кровотечения – жгут и бинт, а также дополнительные предметы: блокнот с рукояткой для записи времени наложения жгута, материалы для повязок, парамедицинские ножницы, пинцет, медицинские перчатки и пленку для искусственной вентиляции легких.

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По стандарту ДСТУ 3961-2000 есть два типа аптечек: тип №1 для авто вместимостью до 9 человек и тип №2 для транспорта с вместимостью более 9 человек. Полный список медикаментов для аптечек обоих типов можно найти на сайте Верховной Рады Украины.

"Аптечка должна быть в легкодоступном месте как в салоне, так и в багажнике. Если водитель спрятал ее под запаской в багажнике, это считается неправильным размещением", – добавила юрист.

Елена Воронкова, адвокат, пояснила, что в легковых автомобилях должен быть порошковый огнетушитель весом не менее 2 кг огнетушащего вещества. Для грузовых автомобилей и самосвалов требования аналогичны, однако огнетушитель должен быть большего размера – с огнетушащим веществом не менее 5 кг.

Огнетушитель должен находиться в легкодоступном месте. В автомобилях можно хранить его в багажнике, но он не должен быть закрыт или заблокирован, чтобы обеспечить быстрый доступ к нему.

В пассажирских транспортных средствах должно быть два порошковых огнетушителя, один из которых размещается в кабине, а другой – в салоне. Огнетушащее вещество в каждом из них должно весить не менее 3 кг.

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