Водоканалы планируют поднимать тарифы на воду с 1 июля: что известно

В Украине могут увеличить тарифы на водоснабжение для потребителей. С такой инициативой выступили водоканалы.

Предприятия призывают госрегулятора повысить тарифы с 1 июля. Об этом заявил президент ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий во время пресс-конференции "Критическое состояние водопроводно-канализационной отрасли Украины".

По его словам, тарифы на воду необходимо повысить, чтобы стабильно снабжать граждан водой и соблюдать технологические процессы. Речь идет об услугах по централизованному водоснабжению и водоотводу для населения.

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Стоимость услуг может быть повышена в среднем на 33%. Еще летом 2022 г. представители водоканалов предоставили регулятору расчеты по новой стоимости услуги для бытовых потребителей.

"Мы ожидали, что НКРЭКУ примет решение об их установке еще в декабре. Нас убеждали, что вопрос о повышении тарифов будет рассмотрен после завершения отопительного сезона, затем перенесли рассмотрение на 1 мая, затем – на 1 июня. Следовательно, сегодня уже 15 июня, а мы даже не видим перспективы рассмотрения этого вопроса. А вместе с тем – решение вопроса определения источников финансирования целой отрасли", – отметил Новицкий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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