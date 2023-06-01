В Украине с 1 июня изменится цена на свет: какой будет тариф

Кабинет министров принял повышение тарифа на электроэнергию для населения с 1 июня. Цены на свет вырастут до 2,64 грн/кВт-ч.

В Министерстве энергетики объяснили, что решение о повышении тарифов вынуждено. Соответствующее постановление было обнародовано на сайте правительства.

Отмечается, что основной причиной разрушения оккупантами энергетической инфраструктуры Украины. Россияне повредили 50% украинской энергосистемы, часть электростанций оккупирована.

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В Минэнерго указали, что Украина не смогла бы подготовиться к следующему отопительному сезону без пересмотра тарифов для населения.

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Сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) просила установить несколько больший тариф – 2,88 гривен/кВт-ч. Впрочем, правительство остановилось на цене в 2,64 грн/кВт-ч.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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