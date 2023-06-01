В Україні з 1 червня зміниться ціна на світло: який буде тариф

Кабінет міністрів ухвалив підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 червня. Ціни на світло зростуть до 2,64 грн/кВт-год.

В Міністерстві енергетики пояснили, що рішення про підвищення тарифів вимушене. Відповідну постанову оприлюднили на сайті уряду.

Зазначається, що основною причиною є руйнування окупантами енергетичної інфраструктури України. Росіяни пошкодили 50% української енергосистеми, частина електростанцій окуповані.

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У Міненерго вказали, що Україна не змогла б підготуватися до наступного опалювального сезону без перегляду тарифів для населення.

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Повідомлялося, що Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) просила встановити дещо більший тариф – 2,88 гривень/кВт-год. Втім, уряд зупинився на ціні у 2,64 грн/кВт-год.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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