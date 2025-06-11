Военнообязанному с инвалидностью вручили повестку: что делали и нужно ли идти в ТЦК

В условиях военного положения и общей мобилизации, продолжающейся в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ, у многих граждан возникает вопрос об обязанностях людей с инвалидностью в случае получения повестки. Привлечение в военную службу лиц с инвалидностью разрешается только при наличии одного из трех условий:

по их личному желанию;

в случае отсутствия официально оформленной отсрочки;

если медицинская экспертная комиссия подтвердила инвалидность.

Юрист акционерного общества Evrikalaw Мирослава Мостова в комментарии OBOZ.UA объяснила, должны ли лица с инвалидностью являться в территориальный центр комплектования (ТЦК).

Юрист подчеркнула: хотя лица с инвалидностью не подпадают под общую мобилизацию, они все равно могут получить повестку. Это не нарушение законодательства. По ее словам, работники ТЦК имеют право вызвать кого-либо для уточнения данных или направления на военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Если такое лицо получило повестку, оно обязано явиться в ТЦК и предоставить документы, подтверждающие его статус и наличие отсрочки. В противном случае возможно наложение административного штрафа.

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Даже если медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) уже передала информацию об инвалидности в ТЦК, это не освобождает человека от необходимости встать на военный учет.

Она объяснила: если гражданин призывного возраста имел инвалидность I или II группы до начала полномасштабной войны, но не состоял на военном учете или не был с него снят, он должен явиться в ТЦК и зарегистрироваться, предоставив соответствующие документы.

Также есть возможность получить направление на прохождение ВЛК через сервис "Резерв+". В случае неявки без уважительной причины грозит штраф.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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