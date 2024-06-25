Военный зачислен в распоряжение командира: на какие выплаты он имеет право

Во время полномасштабной войны в Украине, помимо прочих выплат, определенные категории военных имеют право на денежное довольствие, находясь в распоряжении командира. Об этом пишет Новости pro.

Кто может быть зачислен в распоряжение командира:

Военнослужащие, получившие травмы, ранения или заболевания:

признанные ВЛК непригодными или ограниченно пригодными к военной службе;

находятся на длительном лечении в связи с ранением или болезнью, полученной в особый период.

Решение о зачислении в распоряжение воспринимает командир воинской части.

Какое денежное довольствие получают военные в распоряжении:

В течение 2 месяцев: выплачивается полное денежное довольствие по последней занимаемой должности.

После 2 месяцев:

Оклад по воинскому званию.



Прибавка за выслугу лет.



Дополнительное вознаграждение 20 100 грн. (до истечения пребывания в распоряжении).

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Важно!

Военнослужащие, которые находятся на длительном лечении в связи с тяжелым ранением, дополнительно получают 100 000 грн. ежемесячно и сохраняют ежемесячное денежное довольствие по последней занимаемой должности. Военнослужащие в распоряжении (за исключением тех, кто на лечении) продолжают проходить военную службу, исполняя обязанности, определенные должностным лицом, в распоряжении которого они находятся.

Увольнение с должностей и зачисление в распоряжение осуществляется приказами командиров.

Ранее в Раде рассказали, будут ли электронные повестки и направления на ВЛК.

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