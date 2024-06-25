Військовий зарахований у розпорядження командира: на які виплати він має право
Під час повномасштабної війни в Україні, крім інших виплат, певні категорії військових мають право на грошове забезпечення, перебуваючи у розпорядженні командира. Про це пише Новини pro.
Хто може бути зарахований у розпорядження командира:
Військовослужбовці, які отримали травми, поранення або захворювання:
- визнані ВЛК непридатними чи обмежено придатними до військової служби;
- перебувають на тривалому лікуванні у зв'язку з пораненням або хворобою, отриманою в особливий період.
Рішення про зарахування у розпорядження приймає командир військової частини.
Яке грошове забезпечення отримують військові у розпорядженні:
- Протягом 2 місяців: виплачується повне грошове забезпечення за останньою займаною посадою.
- Після 2 місяців:
- Оклад за військовим званням.
- Надбавка за вислугу років.
- Додаткова винагорода 20 100 грн. (до закінчення перебування у розпорядженні).
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Важливо!
Військовослужбовці, які перебувають на тривалому лікуванні у зв'язку з тяжким пораненням, додатково отримують 100 000 грн щомісячно та зберігають щомісячне грошове забезпечення за останньою займаною посадою. Військовослужбовці у розпорядженні (за винятком тих, хто на лікуванні) продовжують проходити військову службу, виконуючи обов'язки, визначені посадовою особою, у розпорядженні якої вони перебувають.
Звільнення з посад та зарахування у розпорядження здійснюється наказами командирів.
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