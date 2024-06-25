Військовий зарахований у розпорядження командира: на які виплати він має право

Під час повномасштабної війни в Україні, крім інших виплат, певні категорії військових мають право на грошове забезпечення, перебуваючи у розпорядженні командира. Про це пише Новини pro.

Хто може бути зарахований у розпорядження командира:

Військовослужбовці, які отримали травми, поранення або захворювання:

визнані ВЛК непридатними чи обмежено придатними до військової служби;

перебувають на тривалому лікуванні у зв'язку з пораненням або хворобою, отриманою в особливий період.

Рішення про зарахування у розпорядження приймає командир військової частини.

Яке грошове забезпечення отримують військові у розпорядженні:

Протягом 2 місяців: виплачується повне грошове забезпечення за останньою займаною посадою.

Після 2 місяців:

Оклад за військовим званням.



Надбавка за вислугу років.



Додаткова винагорода 20 100 грн. (до закінчення перебування у розпорядженні).

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Важливо!

Військовослужбовці, які перебувають на тривалому лікуванні у зв'язку з тяжким пораненням, додатково отримують 100 000 грн щомісячно та зберігають щомісячне грошове забезпечення за останньою займаною посадою. Військовослужбовці у розпорядженні (за винятком тих, хто на лікуванні) продовжують проходити військову службу, виконуючи обов'язки, визначені посадовою особою, у розпорядженні якої вони перебувають.

Звільнення з посад та зарахування у розпорядження здійснюється наказами командирів.

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