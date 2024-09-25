Воробьи исчезают с городских улиц: орнитологи предупредили о тревожных последствиях

Украинское общество охраны птиц провозгласило 2024 год годом воробья домашнего из-за того, что его популяция ежегодно уменьшается.

В населенных пунктах Украины воробьев почти не осталось. Это заставляет орнитологов предостерегать об опасности для экосистемы. Об этом пишет mukachevo.net.

В Украине насчитывается три вида воробьев: городской, полевой и черногрудый. По словам эксперта Дунайско-Карпатской программы Андрея Кийко, численность воробьев уменьшается по нескольким причинам:

из-за уменьшения количества частных домов, под крышами которых воробьи обычно строят гнезда, птицы теряют места для проживания. Здания становятся герметичными, с преобладанием бетона и пластика, без привычных для птиц щелей;

мусорники, ранее служившие источником пищи для воробьев, стали менее доступными: мусор теперь выбрасывают в плотные полиэтиленовые пакеты или хранят в закрытых пластиковых контейнерах, что затрудняет доступ птиц к пищевым отходам;

сокращение числа домохозяйств, содержащих домашнюю птицу;

исчезновение колхозных зерноскладов;

коты в городах ловят воробьев.

Читайте также: Почему воробей стучит в окно

Львовский орнитолог Вадим Жуленко отметил, что одной из причин является чрезмерная уборка городов. Оставленные ветки или деревья не остаются в урбанистической среде, а именно в них воробьи находят убежище.

Он отметил, что из-за этого в центре, в частности во Львове, эти птицы почти полностью исчезли. Подобная ситуация наблюдается и в Харькове.

"В городе почти исчезли воробьи и синицы. Летом эти птицы становятся "заслоном" размножению всяких вредных насекомых. Своих птенцов они именно насекомыми и выкармливают. В зимний период эти птицы питаются семенами травы и других растений. Теперь травы нет и у них нет мест для гнездования. Деревья стоят опиленные, кусты "выбриты", – рассказала местная экоактивистка Галина Турчина.

По словам экспертов, последствия исчезновения воробьев могут быть серьезными, поскольку эти птицы сдерживают размножение вредных насекомых.

"Своих птенцов они именно насекомыми и выкармливают. В зимний период эти птицы питаются семенами травы и других растений. Теперь травы нет и у них нет мест для гнездования. Деревья стоят опиленные, кусты "выбритые", – объяснила Галина Турчина.

Напомним, ранее фотограф показал, как мышь ежедневно убирала в его амбаре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !