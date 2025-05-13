Возможны грозы: прогноз погоды в Украине на 14 мая

В течение недели в Украине прогнозируется прохладная и неустойчивая погода. На большей части территории страны ожидаются дожди разной интенсивности, местами с грозами и порывистым ветром. Такая метеорологическая ситуация связана с активной циклонической деятельностью и поступлением холодного воздуха из северной Европы.

В среду, 14 мая, ночью будет преобладать сухая погода, а днем местами возможны кратковременные дожди с грозами, в основном на севере и западе. Юго-восток и Крым останутся без осадков. Ночная температура будет колебаться в пределах +2… +7 °С, на западе и севере не исключены заморозки до -3 °С. Днем будет теплее — до +19 °С. Об этом сообщает Meteoprog.

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В общей сложности неделя будет прохладной, с частыми дождями и грозами, особенно в первой половине. Температурные колебания и возможные заморозки в отдельных регионах свидетельствуют о нестабильном весеннем погоде.

Ранее мы рассказывали, что новая неделя принесет в Украину похолодание и осадки.

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