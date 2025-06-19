Возможны кратковременные дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на 20 июня

В течение недели с 16 по 20 июня в Украине будет преобладать теплая, но неустойчивая погода. Значительной жары не ожидается, а в разных регионах будут периодически идти кратковременные дожди.

Об этом сообщает Укргидромицентр. В пятницу, 20 июня, кратковременные дожди с грозами возможны только на востоке и севере.

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Температура в этот день несколько снизится, особенно на западе страны, где в дневные часы будет до 23 градусов, а ночью около 10-14 градусов.

Напомним, ранее известная синоптика поделилась положительным прогнозом погоды для Украины.

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