Возникает не только из-за пищи: причины и методы борьбы с неприятным запахом изо рта

У многих людей возникали проблемы с появлением неприятного запаха изо рта. В одних случаях он может появиться из-за съеденной пищи, а в других – будет свидетельствовать о различных заболеваниях.

UAportal расскажет, почему возникает неприятный запах изо рта и как с этим бороться. В частности, неприятный запах изо рта может возникнуть из-за размножения бактерий, называемых галитозом. Их появление свидетельствует о различных заболеваниях, включая воспаление носовой полости, стоматит, кариес, гингивит, ангина, хронический тонзиллит, заболевания желудочно-кишечного тракта. Также проблемой может стать недостаточный уход за полостью рта.

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Если у вас возникла подобная проблема, то следует обратить внимание на разновидность запаха, ведь именно он подскажет, что с организмом не так:

сладкий запах будет свидетельствовать о гепатите или патологии печени;

кислый – повышение кислотности в желудочно-кишечном тракте;

запах ацетона – сахарный диабет, ацетонемический синдром.

В свою очередь для того, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта нужно обратиться к семейному врачу, который сможет определить причину его появления. Он назначит правильное и эффективное лечение. Также необходимо следить за своим окружением: важно, чтобы влажность воздуха в помещении была не менее 50-70%, а температура должна составлять 22-24 градуса.

Напомним, естественным процессом человеческого тела является выделение запаха пота. В частности, на запах пота может влиять разные причины. Ранее UAportal рассказал о некоторых народных методах, которые помогут избавиться от повышенного потоотделения или неприятного запаха из подмышек.

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