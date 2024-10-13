ВПЛ имеют право на льготы на оплату коммуналки: как оформить

Переселенцы, как и другие граждане Украины имеют право на получение субсидий во время отопительного сезона. Важно отметить, что для оформления пособия по оплате коммунальных услуг не обязательно иметь договор аренды жилья. Эту информацию предоставила пресс-служба Минсоцполитики.

Семьи, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленный для них обязательный взнос, могут претендовать на субсидию. Если общая сумма по ЖКУ больше обязательного платежа, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на такую помощь. Об этом пишет expert.in.ua.

Размер субсидии рассчитывается отдельно для каждой семьи и зависит от их финансового положения. Минсоцполитики подчеркивает, что при расчете общего дохода не учитывается финансовая поддержка на проживание, предоставляемая ВПЛ.

Чтобы оформить субсидию, можно обратиться к:

сервисного центра ПФУ;

центра предоставления админуслуг;

уполномоченного представителя исполнительного органа местного совета территориального общества.

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Заявление на оформление субсидии также можно подать через:

портал "Действие";

портал электронных сервисов ПФУ;

мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

Для получения субсидии необходимо предоставить заявление о ее назначении и декларацию о доходах и расходах, где указываются данные о членах домохозяйства, проживающих вместе.

Дополнительно необходимы паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий статус ВПЛ. Следует заметить, что для переселенцев субсидия предоставляется по месту фактического проживания, и наличие договора аренды жилья не является обязательным условием.

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