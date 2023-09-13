Врачи ответили, как восстановить организм после отравления

Никто не может быть абсолютно застрахован от пищевого отравления, которое может быть вызвано вирусами, бактериями, паразитами или токсичными веществами в пище. После отравления важно восстановить организм правильным питанием и большим количеством воды. Симптомами отравления могут быть боли в животе, тошнота, рвота, диарея и повышение температуры.

Об этом пишет ТСН.

В первый день после отравления следует ограничить потребление пищи и пить много воды, чаев и отваров. Важно употреблять в пищу мягкие, нежирные продукты с небольшим количеством клетчатки. Пробиотики также могут быть полезными для восстановления микрофлоры кишечника.

На второй и третий день после отравления можно расширять рацион, включая яичный белок, отварное белое мясо и легкие фрукты и овощи.

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Избегайте продуктов, способствующих газообразованию, жареным блюдам, колбасным изделиям, газированным напиткам и алкоголю.

При отравлении важно обратиться к врачу и следовать его рекомендациям. Активированные угли и другие поглощающие препараты могут быть полезны, но не являются главным методом лечения.

Напомним, мы уже писали, почему стоит пить чай из бархатца.

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