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Здоров'я

Лікарі відповіли, як відновити організм після отруєння

Ціхоцька Марія

Лікарі відповіли, як відновити організм після отруєння

Ніхто не може бути абсолютно застрахованим від харчового отруєння, яке може бути викликане вірусами, бактеріями, паразитами або токсичними речовинами в їжі. Після отруєння важливо відновити організм правильним харчуванням і великою кількістю води. Симптомами отруєння можуть бути біль у животі, нудота, блювота, діарея та підвищення температури.

Про це пише ТСН.

У перший день після отруєння слід обмежити споживання їжі і пити багато води, чаїв, та відварів. Важливо споживати м'які, нежирні продукти з невеликою кількістю клітковини. Пробіотики також можуть бути корисні для відновлення мікрофлори кишківника.

На другий і третій день після отруєння можна поступово розширювати раціон, включаючи яєчний білок, відварене біле м'ясо та легкі фрукти і овочі.

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Уникайте продуктів, що сприяють газоутворенню, смажених страв, ковбасних виробів, газованих напоїв і алкоголю.

Під час отруєння важливо звернутися до лікаря і слідувати його рекомендаціям. Активоване вугілля та інші поглинальні препарати можуть бути корисними, але не є головним методом лікування.

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