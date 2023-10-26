Все дело в клетчатке: Врач сказал, почему на завтрак следует есть авокадо и другие фрукты

По словам британского врача Майкла Мосли, продукты с высоким содержанием клетчатки имеют важное значение для нашего здоровья, но зачастую эту деталь не уделяют должного внимания.

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Клетчатка – это вещество, которое играет ключевую роль в поддержании здоровья кишечника и может снизить риск развития диабета 2 типа и других расстройств пищеварения, таких как синдром раздраженного кишечника, язвенный колит и болезнь Крона, пишет Mirror.

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Один из продуктов, отличающийся своим содержанием клетчатки – это авокадо. Эта очень полезная ягода (технически авокадо относится к ягодам) славится своими жирными кислотами, но стоит отметить, что она также является отличным источником клетчатки. Только один авокадо (примерно 150 г) содержит около 10 г клетчатки, что составляет треть ежедневной рекомендованной нормы, как сообщает специалист.

Конечно, если авокадо не входит в список ваших любимых продуктов, есть другие альтернативы, богатые клетчаткой, которые легко включить в свой рацион. В частности, это разные виды бобов, такие как нут и фасоль.

Врач Майкл Мосли рекомендует включать бобы в рацион, отмечая, что полезно включать в свой рацион любые виды бобовых. Важно отметить, что некоторые виды бобов содержат больше клетчатки, чем другие. Например, чашка фасоли весом 170 г содержит не более трети суточной нормы клетчатки в 30 г, а нут содержит почти 5 г клетчатки в 100-граммовой порции.

Кроме того, груши также являются отличным источником клетчатки. Высокое содержание пектина в грушах связано с улучшением здоровья кишечника и иммунной функции. Груши также богаты фолиевой кислотой, ниацином и провитамином А, являющимися важными витаминами для клеточной функции, производства энергии, поддержания кожи и заживления ран.

Из других продуктов, богатых клетчаткой, можно выделить орехи и семена, также отмечаемые высоким содержанием белка, а также овес.

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