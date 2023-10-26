Вся справа в клітковині: Лікар сказав, чому на сніданок слід їсти авокадо та інші фрукти

За словами британського лікаря Майкла Мослі, продукти з високим вмістом клітковини мають важливе значення для нашого здоров'я, але часто цю деталь не приділяють належної уваги.

Відео дня

Клітковина – це речовина, яка грає ключову роль в підтримці здоров'я кишківника та може знизити ризик розвитку діабету 2 типу та інших розладів травлення, таких як синдром роздратованого кишківника, виразковий коліт і хвороба Крона, пише Mirror.

Читайте також: 5 шкідливих звичок любителів кави, які можуть вкоротити їм життя

Один із продуктів, що вирізняється своїм вмістом клітковини – це авокадо. Ця надзвичайно корисна ягода (технічно авокадо належить до ягід) славиться своїми жирними кислотами, але варто відзначити, що вона також є чудовим джерелом клітковини. Лише один авокадо (приблизно 150 г) містить близько 10 г клітковини, що становить третину рекомендованої щоденної норми, як повідомляє фахівець.

Звісно, якщо авокадо не входить до списку ваших улюблених продуктів, є інші альтернативи, багаті клітковиною, які можна легко включити в свій раціон. Зокрема, це різні види бобів, такі як нут і квасоля.

Лікар Майкл Мослі рекомендує включати боби в раціон, зазначаючи, що корисно включати в свій раціон будь-які види бобових. Важливо відзначити, що деякі види бобів містять більше клітковини, ніж інші. Наприклад, чашка квасолі вагою 170 г містить трохи більше третини добової норми клітковини в 30 г, а нут містить майже 5 г клітковини в 100-грамовій порції.

Крім того, груші також є чудовим джерелом клітковини. Високий вміст пектину в грушах пов'язаний з покращенням здоров'я кишківника та імунної функції. Груші також багаті фолієвою кислотою, ніацином і провітаміном А, що є важливими вітамінами для клітинної функції, виробництва енергії, підтримки шкіри і загоєння ран.

З інших продуктів, багатих клітковиною, можна виокремити горіхи і насіння, які також відзначаються високим вмістом білка, а також овес.

Нагадаємо, раніше ми писали про 5 речей, які не можна робити вранці, щоб не нашкодити здоров'ю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!