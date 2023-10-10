Всего за 10 минут: хозяйка объяснила, как легко избавиться от пятен от кофе и чая на чашках

Пятна от чая на чашке не являются негигиеническими, но они могут испортить внешний вид кружки. Подавать гостям напитки в запятнанных кружках – плохая идея для любого хозяина.

Насыщенный коричневый или чёрный цвет чая способен испачкать практически все. Однако у хозяев есть советы, как справиться с пятнами, сообщает Express.co.uk.

Просто возьмите белый уксус и пищевую соду. Это дешево, эффективно и просто.

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Следует смешать в грязной чашке одну столовую ложку пищевой соды и белого уксуса и оставить на 10 минут. После этого раствор следует смыть горячей водой. Он легко очищает сильно загрязненные чашки.

Пищевая сода считается одним из лучших функциональных моющих средств. Как мягкий абразив, он удаляет пятна, не повреждая хрупкие материалы.

Также можно смочить внутреннюю часть кружки холодной водой и посыпать тонким слоем пищевой соды, чтобы она покрыла все коричневые пятна от чая или кофе. Затем с помощью ткани или губки протрите загрязнение, после чего ополосните горячей водой.

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