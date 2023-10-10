Всього за 10 хвилин: господиня пояснила, як легко позбутися плям від кави та чаю на чашках

Плями від чаю на чашці не є негігієнічними, але вони можуть зіпсувати зовнішній вигляд кружки. Подавати гостям напої в заплямованих кухлях – погана ідея для будь-якого господаря.

Насичений коричневий або чорний колір чаю здатний забруднити практично все. Однак господині мають поради, як впоратися з плямами, повідомляє Express.co.uk.

Просто візьміть білий оцет та харчову соду. Це дешево, ефективно і просто.

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Потрібно змішати у брудній чашці одну столову ложку харчової соди та білого оцту і залишити на 10 хвилин. Після цього розчин варто змити гарячою водою. Він легко очищає сильно забруднені чашки.

Харчова сода вважається одним з найкращих багатофункціональних миючих засобів. Як м’який абразив, він видаляє плями, не пошкоджуючи крихкі матеріали.

Також можна змочити внутрішню частину кухля холодною водою і посипати тонким шаром харчової соди, щоб вона покрила всі коричневі плями від чаю чи кави. Потім за допомогою тканини або губки протріть забруднення, після чого сполосніть гарячою водою.

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