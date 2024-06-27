Всех студентов ждет военная подготовка: что грозит за отказ от прохождения

Студенты-мужчины, которые пригодны к военной службе и отказываются от прохождения базовой общевойсковой подготовки, могут быть отчислены из учебного заведения. Такая военная подготовка является обязательной для граждан Украины мужского пола, которые получают образование по дневной или дуальной формам.

Это требование установлено в Порядке проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и было принято Кабинетом Министров Украины 21 июня.

Целевая подготовка будет осуществляться для предоставления гражданам необходимых военных специализаций, а также практических навыков и знаний, которые являются важными для выполнения обязанности защиты государства согласно Конституции.

Базовая подготовка для студентов будет проводиться непосредственно в высших учебных заведениях, независимо от формы собственности.

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Практическое обучение будет происходить после завершения теоретической части в течение текущего академического года, не превышая срок в один месяц и планируется на период с мая по октябрь, используя время, предназначенное для каникул.

Согласно документу, обязательное участие в практическом обучении для студентов мужского пола является обязательным условием для прохождения образовательной программы, включая степени бакалавра и магистра в медицинской, фармацевтической или ветеринарной отраслях.

Ответственность за организацию и проведение практического и базового обучения возложена на Генеральный штаб Вооруженных Сил.

Распределение студентов в воинские учебные части для прохождения практического обучения будет осуществляться через ТЦК на основе списков, представленных руководством высших учебных заведений.

После завершения общевойсковой подготовки будет проведен заключительный контроль, на основе которого будет определено, готов ли студент к службе в армии по выбранной военной специальности.

Украинские граждане, которые успешно пройдут обучение, будут принимать Военную присягу.

Списки студентов, прошедших Военную присягу, будут отправлены в территориальные центры комплектования и руководству учебных заведений.

Напомним, ранее Правительство приняло постановление, согласно которому украинцы должны проходить базовую общевойсковую подготовку.

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