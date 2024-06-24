Як правильно написати заяву на відстрочку від мобілізації та куди її подавати

З 18 травня 2023 року, після прийняття нового закону про мобілізацію, процес отримання відстрочки від служби в армії зазнав змін. Про це пише ТСН.

Ось ключові моменти, які слід знати:

Хто може отримати відстрочку:

Чоловіки, які мають певні сімейні обставини (наприклад, троє і більше дітей, догляд за немічними родичами).

Громадяни з певними проблемами зі здоров'ям.

Студенти денних відділень вищих навчальних закладів.

Спеціалісти, які працюють у критично важливих сферах (медицина, транспорт, аграрний сектор).

Як подати заяву:

Звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання.

Написати заяву за оновленим зразком (доступний у адвокатів або на сайті ТСН.ua).

Додати до заяви всі необхідні документи, які підтверджують право на відстрочку.

Комісія ТЦК та СП розгляне вашу заяву та винесе рішення.

Читайте також: У Раді пояснили, коли чекати на закон про демобілізацію

Важливо:

Про своє право на відстрочку необхідно негайно повідомити ТЦК та СП. Наявність підстав для відстрочки не звільняє від обов'язку стати на військовий облік та оновлювати свої дані. Зробити це можна особисто в ТЦК та СП або через застосунок "Резерв+".

Пам'ятайте:

Процедура отримання відстрочки може здаватися складною, але при правильному оформленні документів та дотриманні всіх правил шанси на її отримання значно зростають. Зверніться за консультацією до юриста, якщо у вас виникли запитання або сумніви.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!