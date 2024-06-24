Как правильно написать заявление на отсрочку от мобилизации и куда его подавать

С 18 мая 2023 года, после принятия нового закона о мобилизации, процесс получения отсрочки от службы в армии претерпел изменения. Об этом пишет ТСН.

Вот ключевые моменты, которые следует знать:

Кто может получить отсрочку:

Мужчины, имеющие определенные семейные обстоятельства (например, трое и более детей, уход за немощными родственниками).

Граждане с определенными проблемами со здоровьем.

Студенты дневных отделений вузов.

Специалисты, работающие в критически важных областях (медицина, транспорт, аграрный сектор).

Как подать заявление:

Обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства.

Написать заявление по обновленному образцу (доступен у адвокатов или на сайте ТСН.ua).

Добавить в заявление все необходимые документы, подтверждающие право на отсрочку.

Комиссия ТЦК и СП рассмотрит ваше заявление и вынесет решение.

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Важно:

О своем праве на отсрочку необходимо немедленно уведомить ТЦК и СП. Наличие оснований для отсрочки не освобождает от обязанности встать на военный учет и обновлять свои данные. Сделать это можно лично в ТЦК и СП или через "Резерв+".

Помните:

Процедура получения отсрочки может показаться сложной, но при правильном оформлении документов и соблюдении всех правил шансы на ее получение значительно возрастают. Обратитесь за консультацией к юристу, если у вас есть вопросы или сомнения.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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