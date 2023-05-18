ВСУ точным ударом уничтожили БМП оккупантов в посадке (видео)

Украинские военные на разных участках фронта методически уничтожают военную технику россиян. В частности, бойцы 66-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины уничтожили БМП оккупантов.

Для этого защитникам Украины понадобился один точный удар. Видео опубликовали на странице бригады в Facebook.

"Минус враждебно БМП", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть военную технику оккупантов, которую россияне пытались спрятать в посадке на одном из участков фронта. На следующих кадрах видны точное попадание и уничтожение БМП захватчиков.

Видео дня

Точное время и место ликвидации российской военной техники не сообщаются из соображений безопасности. Потери оккупантов в живой силе также не указаны.

Напомним, ранее россияне трижды не смогли эвакуировать свою подбитую технику с поля боя.

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