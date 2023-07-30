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Война в Украине

ВСУ ударили по Чонгарскому железнодорожному мосту, через который россияне возили вооружение

Былим Елена

ВСУ ударили по Чонгарскому железнодорожному мосту, через который россияне возили вооружение

Вооруженные силы Украины значительно усложнили логистику российских войск, атаковав железнодорожный мост в Чонгаре. По этому маршруту россияне перевозили вооружение на оккупированные украинские территории.

Как сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, Силы обороны сосредоточились на разрушении планов врага: "Повреждения, наносимые таким объектам, направлены на то, чтобы снизить их пропускную активность, чтобы они не могли обеспечивать логистику врага, но мы понимаем, что нам самим они еще пригодятся".

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Гуменюк добавила, что атака по Чонгарскому железнодорожному мосту "проведена филигранно, точно, точно".

"И сейчас оккупанты снова выискивают новые пути в объезд для того, чтобы поставлять своим войскам боеприпасы, технику и пополнение. На левом берегу враг существенно испытывает недостаток снарядов и техники в связи с нашей боевой работой", — отметила представитель Оперативного командования. "Юг".

Гуменюк добавила, что Силы обороны продолжают устанавливать огневой контроль всех транспортно-логистических маршрутов, которыми враг может воспользоваться.

"Единственное, что может сдерживать Силы обороны – наличие гражданского населения, которое они все же используют, чередуя автомобили с гражданскими. Это смущает гражданских, поскольку, пытаясь уехать из Крыма, не имея возможности использовать Крымский мост, они пытаются объехать материковой частью и попадают в заложники этой военной техники", – сказала она.

Напомним, 29 июля херсонский гауляйтер Владимир Сальдо заявил об "отражении атаки" на железнодорожный мост в Чонгаре. По его словам, мост атаковали 12 ракет Storm Shadow.

Ранее, в ночь на 22 июня, российские кафиры заявили об ударе ВСУ по Чонгарскому автомобильному мосту.

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