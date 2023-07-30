ЗСУ вдарили по Чонгарському залізничному мосту, через який росіяни возили озброєння

Збройні сили Україні значно ускладнили логістику російських військ, атакувавши залізничний міст у Чонгарі. Цим маршрутом росіяни перевозили озброєння на окуповані українські території.

Як повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, Сили оборони зосередилися на руйнуванні планів ворога: "Пошкодження, які завдаються таким об'єктам, спрямовані на те, щоб знизити їх пропускну активність, щоб вони не могли забезпечувати логістику ворога, але ми розуміємо, що нам самим вони ще знадобляться".

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Гуменюк додала, що атака по Чонгарському залізничному мосту "проведена філігранно, точно, влучно".

"І зараз окупанти знову вишукують нові шляхи в об'їзд для того, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку і поповнення. На лівому березі ворог суттєво відчуває нестачу снарядів і техніки у зв'язку з нашою бойовою роботою", – зауважила представниця Оперативного командування "Південь".

Гуменюк додала, що Сили оборони продовжують встановлювати вогневий контроль над всіма транспортно-логістичними маршрутами, якими ворог може скористатися.

"Єдине, що може стримувати Сили оборони – наявність цивільного населення, яке вони все ж таки використовують, чергуючи автівки з цивільними. Це бентежить цивільних, оскільки, намагаючись виїхати з Криму, не маючи можливості використати Кримський міст, вони намагаються об'їхати материковою частиною і потрапляють в заручники цієї військової техніки", – сказала вона.

Нагадаємо, 29 липня херсонський гауляйтер Володимир Сальдо заявив про "відбиття атаки" на залізничний міст в Чонгарі. За його словами, міст атакували 12 ракет Storm Shadow.

Раніше, у ніч проти 22 червня, російські окупанти заявили про удар ЗСУ по Чонгарському автомобільному мосту.

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