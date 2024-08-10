ВСУ в Курской области сбили российский вертолет Ка-52 стоимостью более 16 млн долларов

Во время боев в Курской области россии оккупанты потеряли очередной боевой вертолет. На этот раз это Ка-52 "Аллигатор", стоимость которого превышает 16 млн долларов.

Об инциденте сообщают российские так называемые "военные блоггеры". "Мы потеряли Ка-52. Предварительная версия – ПЗРК от ДРГ", — написал z-блогер Кирилл Федоров.

Вас также заинтересует: Дроны СБУ в Курской области поразили еще один российский вертолет за 14 млн долларов (видео)

Паблик FighterBomber (его ведет капитан ВС рф Илья Туманов) опубликовал черно-белое фото вертолета Ка-52 и написал, что вертолет потерпел удар с ПЗРК "в упор".

Сообщение о сбитии вертолета. Источник: Скриншот

Сообщение о сбитии вертолета. Источник: Скриншот

Сообщение о сбитии вертолета. Источник: Скриншот

Еще один российский блоггер написал, что борт "Аллигатора" был поражен из американского ПЗРК "Стингер", экипаж был ликвидирован.

Добавим, что на днях стало известно, что бойцы СБУ дроном ударили по российскому боевому вертолету Ми-28 на пограничные Курской области россии.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию России со стороны Сумщины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!