Вторая мощная магнитная буря января уже на пороге: когда ждать и как подготовиться метеозависимым

Уже на этой неделе следует ожидать мощный всплеск магнитных бурь. Трехдневная волна пройдется по поверхности планеты и заставит магнитосферу Земли повлиять на человеческие организмы. Ученые уже назвали точные даты, когда следует более тщательно относиться к симптомам организма.

Во вторник, 17 января, начнется трехдневная геомагнитная волна, в первый день интенсивность вырастет до 3 баллов, отмечает Meteoagent. Уже в среду, 18 января, стоит ожидать повышения мощности до 4 баллов, а в четверг интенсивность вырастет до 5 баллов. Такой уровень магнитной бури считается высоким и может повлечь за собой некоторые изменения в организме чувствительных людей. Однако уже 20 января следует ожидать резкое снижение интенсивности.

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Чаще дискомфорт или боли во время погодных изменений испытывают люди, имеющие какие-либо врожденные или приобретенные заболевания. Как правило, это проблемы с кровеносной системой, сосудами, сердцем, в том числе из-за стресса и малоподвижного образа жизни.

Также метеозависимыми могут быть:

больные респираторными заболеваниями и астматикой;

люди с атеросклерозом;

люди с болями в суставах или переломами костей;

люди с расстройствами нервной системы.

Организм таких людей ослаблен, а значит, тратит больше энергии на адаптацию к переменам. В результате возникают отрицательные физические, психические или другие ощущения.

Обычно метеозависимые люди испытывают изменчивые симптомы с одинаковой картиной закономерностей, которые можно условно разделить на пять основных типов:

Церебральные – головные боли, головокружение, звон в ушах, шум в голове, потемнение в глазах.

Сердечные – повышенное сердцебиение, одышка, дискомфорт и тяжесть в области сердца.

Смешанные – сердечно-мозговая симптоматика совмещается.

Астеноневротические – нервозность, раздражительность, бессонница ночью, сонливость днем, скачки артериального давления, депрессивное и тревожное настроение.

Неопределенные – боли в суставах, боли в мышцах без четкой локализации, плохое самочувствие.

Профилактика погодных болей связана с соблюдением ряда простых рекомендаций, которыми врачи делятся сотни лет (но большинство людей сознательно игнорируют).

Соблюдайте здоровый образ жизни:

Следуйте упражнениям на гибкость в течение дня. Это позволит поддерживать ваши кровеносные сосуды и мышцы в форме, а также обеспечит лучшую циркуляцию крови по телу.

Спите не менее 7-8 часов. Здоровый сон – залог здорового мозга.

Употребляйте жидкости не менее 0,2-0,4 л в сутки. Вода нужна для обычного функционирования всего организма. Старайтесь выпивать не больше 1-2 чашек кофе в день и, конечно же, сведите к минимуму употребление любого алкоголя.

Правильно питайтесь. Еда дает энергию каждой клетке нашего тела. Обращайте внимание на состав пищи, которую вы употребляете каждый день, старайтесь поддерживать диету, богатую натуральными витаминами и компонентами, а не заменителями и консервантами.

Соблюдайте диету, исключите жирную белковую пищу, жареную, копченую и острую пищу, полуфабрикаты, добавив больше продуктов, содержащих витамин Е и омега-кислоты, таких как грецкие орехи, брокколи, брюссельская капуста, болгарский перец, лосось, треска.

Откажитесь от вредных привычек. Поймите простую вещь – ваш организм уже восприимчив к негативным факторам в виде плохой экологии и ежедневных стрессов, которые медленно, но вредят ему. Это расход энергии, которой с возрастом становится все меньше.

Сведите к минимуму неблагоприятное влияние погодных факторов на свой организм. В непогоду по возможности оставайтесь дома, не обременяйте себя серьезными делами в такие дни, держите ноги и шею в тепле, избегайте холодных сквозняков и т.д.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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