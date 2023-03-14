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Астрология и гороскопы

Вторая половина марта будет сложной для трех знаков зодиака

Анастасия Крыщук

Вторая половина марта будет сложной для трех знаков зодиака

Вторая половина марта обещает быть насыщенной для отдельных знаков зодиака. С одной стороны, Меркурий входит в знак Овна, Плутон переходит в Водолее, а молодая Луна происходит в знаке Овна.

Эти несколько инвестиций рискуют негативно повлиять на повседневную жизнь и посеять раздор в отношениях определенных людей. Астрологи назвали три знака зодиака, которым придется приготовиться к сложному периоду.

Дева

Повседневная жизнь этого знака в скором времени будет переполнена сомнениями и колебаниями. У него будет только одна идея – найти средства для реализации своих проектов. Дева может оставаться в темноте слишком долго и отрицать определенные серьезные проблемы. Итак, постоянно откладывая определенные неотложные дела, знак может очень быстро остаться без финансовых ресурсов.

Однако этот период может означать начало новой главы на профессиональном и личном уровне. На работе Деве придется проявить строгость и дерзость, потому что вскоре придется принять сложные решения. Со стороны сердца Деву может постичь разочарование в любви. Тогда ей будет очень тяжело сосредоточиться на карьере.

Стрелец

В течение этого периода этот знак столкнется с изменяющимся графиком и препятствиями всех видов. Звезды советуют Стрельцам сделать шаг назад и проявить прагматизм, чтобы стать на путь успеха. Несмотря на то, что они проявляют креативность в работе, этот знак может совершить несколько ошибок в расчетах или суждениях. Это может привести к финансовым проблемам и напряжению на работе.

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Стрельцам придется держать свои эмоции под контролем и изучать все варианты, прежде чем принять решение о своем профессиональном будущем. К счастью, звезды будут более снисходительны в любви. Неожиданная встреча может дать ему выдохнуть во второй половине месяца.

Рыбы

Этот знак должен быть осторожен со следующими шагами. Некоторые решения могли быть спешно приняты и испортить ход его проектов. Рыбы не должны позволить эмоциональной стороне возобладать над предстоящим выбором. Это действительно может повлиять на профессиональную и любовную жизнь.

Звезды прочат непрозрачность в реализации проектов. Вместо того чтобы оставаться в постоянных сомнениях, Рыбам придется изгнать свои негативные и неоднозначные мнения. Знаку придется отказаться от некоторых раздражительных привычек и изобрести новый способ ведения дел. Хотя в марте назревает радостное событие, Рыбам придется следить за своей деятельностью.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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Астрология и гороскопы