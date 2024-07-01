Выплаты для переселенцев: изменятся ли правила с 1 июля

В июне 2024 года выплата помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в Украине подверглась задержкам. Министерство социальной политики Украины заверило, что выплаты производятся поэтапно и никаких изменений в правилах оказания помощи не предусматривается.

Задержка выплат в июне не повлияет на общую сумму помощи, полученную ВПЛ в июле, говорят в Минсоци.

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По-прежнему пособие выплачивается дважды в месяц:

Первый период выплаты: после 15 числа получают средства те ВПЛ, которые обратились за помощью впервые или которым выплаты были переназначены с 1 марта 2024 года.

Второй период выплаты: после 28 числа получают средства все остальные ВПЛ.

Размер помощи также остается неизменным:

2000 грн на взрослого человека;

3000 грн. на детей и лиц с инвалидностью.

Важно отметить, что с 1 марта 2024 года помощь была автоматически продлена до 1 сентября 2024 для тех ВПЛ, которые получали ее ранее.

Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторым из ВПЛ угрожают суды.

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