Выплаты под прицелом: в Украине стартует массовая проверка соцпомощи

Начиная с июня 2025 года часть внутренне перемещенных лиц в Украине может потерять право на ежемесячное пособие на проживание. Такие изменения предусмотрены действующими нормативными актами и преследуют цель сделать распределение бюджетных средств более адресным и эффективным.

Сегодня внутренне перемещенным лицам предоставляется ежемесячная помощь: 2 000 гривен на каждого взрослого и 3 000 гривен - на ребенка или лицо с инвалидностью. Однако Министерство социальной политики оставляет за собой право пересматривать условия начисления этих выплат при изменениях в финансовом или имущественном положении получателя.

Выплату помощи могут отменить, если внутренне перемещенное лицо приобрело недвижимость или земельный участок стоимостью более 100 тысяч гривен. Государственные структуры получают эти данные из открытых реестров и межведомственного обмена информацией.

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Также теряют право на поддержку те, кто:

купил автомобиль, выпущенный менее пяти лет назад (исключение – если авто было приобретено волонтерами для нужд ВСУ);

имеет банковские депозиты, сбережения в валюте или драгоценные металлы на сумму более 100 тысяч гривен.

Еще одним критерием является пребывание за пределами Украины: если лицо провело за границей более 30 дней без уважительных причин (таких как лечение или командировки), его могут исключить из списка получателей помощи.

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