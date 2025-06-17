Вырастет ли тариф на газ для украинских потребителей: эксперты рассказали, чего ожидать

Тема закупок природного газа порождает волнения среди населения относительно возможного повышения тарифов. Специалисты дали разъяснения, существуют ли основания для роста стоимости газа.

Как отметил эксперт по вопросам энергетики Святослав Павлюк, в случае необходимости корректировки тарифа на газ, целесообразнее осуществить это в летний период, а не во время отопительного сезона. Об этом пишет "24 Канал".

"Сейчас наша страна живет иллюзией того, что газ дешевый. Однако они не видят те кросс-субсидии, которые делает и Нафтогаз, и Укргаздобыча, и операторы газотранспортной системы. И на момент, когда компании уже не имеют средств и не имеют возможности засубсидировать, то финансировать приходится или государству напрямую, или же поднимать тариф для населения", – отмечает Павлюк.

Он считает, что решение ситуации возможно через отмену обязанности для поставщиков продавать газ и электроэнергию по ценам ниже рыночных. Хотя закон предусматривает, что государство должно компенсировать компаниям такие расходы через механизм специальных обязанностей, этого фактически не происходит.

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В то же время аналитик Андрей Урста считает маловероятным повышение тарифов на газ, ведь действует законодательный мораторий, который запрещает такой рост.

"Относительно других категорий потребителей, которые получают газ по регулируемым ценам, такой рост возможен, но он может нести риски роста задолженности", – подчеркнул энергетический эксперт DiXi.

В то же время стоит предполагать, что корректировка тарифов на отопление может стать актуальной в сезоне осень-зима 2026-2027 годов.

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