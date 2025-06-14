Новий спосіб оплати за газ: українцям відкрили можливість платити без інтернету та паперових квитанцій
"Нафтогаз України" надав роз’яснення щодо альтернативних способів оплати за використаний природний газ. Такий варіант стане у пригоді в ситуаціях, коли споживач не отримав паперову квитанцію.
Цей метод також буде корисним для тих, у кого виникають труднощі з доступом до інтернету. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Сплатити рахунок за спожитий газ можна не лише онлайн, а й у традиційний спосіб – через банківські установи або у відділеннях Укрпошти.
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У повідомленні також надано реквізити постачальника газу:
- ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України""
- Код ЄДРПОУ: 40121452
- Розрахунковий рахунок: UA893004650000000260323012042
- Банк: АТ "Ощадбанк", м. Київ
- МФО: 300465
У компанії підкреслили важливість правильного оформлення платежу – обов'язково вказуйте свій особовий рахунок і переконайтесь у точності введених даних.
Зверніть увагу: якщо ви хочете дізнатися, чому не надійшов паперовий рахунок за газ, потрібно написати у приватні повідомлення сторінки "Нафтогазу" у Facebook та вказати свій особовий рахунок.
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