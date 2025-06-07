Чи обовʼязково пенсіонерам платити за доставку газу: пояснення

В Україні тарифи невпинно підвищуються, і для багатьох пенсіонерів оплата комунальних послуг перетворюється на серйозне фінансове навантаження. Але чи дійсно літні люди повинні сплачувати за послугу доставки газу – дізнайтесь далі.

Платити за транспортування газу зобов’язані всі споживачі, включаючи пенсіонерів. Єдиний спосіб уникнути цієї плати – повністю від’єднатися від газопостачання. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на НКРЕКП.

Для цього необхідно звернутися до газового оператора із відповідною заявою. Це правило стосується навіть тих споживачів, які фактично не користуються газом.

Як відбувається від'єднання від газопостачання

Процедура відключення передбачає перекриття газових кранів або встановлення спеціальної пломби-заглушки. Якщо оператор відмовляється виконати ці дії, споживач має право поскаржитися до НКРЕКП.

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Як розраховується оплата за доставку газу

Вартість послуги з доставки газу не прив’язана до фактичного споживання. Її нараховують автоматично всім абонентам, які під’єднані до газових мереж.

Ціна доставки відрізняється в залежності від регіону та конкретного оператора. Наприклад, для абонентів компанії "Київгаз" тариф становить 0,384 грн за кубометр щомісяця.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українців звільнений від оплати за доставку газу у 2025 році.

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