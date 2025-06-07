Обязательно ли пенсионерам платить за доставку газа: объяснение
В Украине тарифы неуклонно повышаются, и для многих пенсионеров оплата коммунальных услуг превращается в серьезную финансовую нагрузку. Но действительно ли пожилые люди должны платить за услугу доставки газа – узнайте далее.
Платить за транспортировку газа обязаны все потребители, включая пенсионеров. Единственный способ избежать этой платы – полностью отключиться от газоснабжения. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на НКРЭКУ.
Для этого необходимо обратиться к газовому оператору с соответствующим заявлением. Это правило касается даже тех потребителей, которые фактически не пользуются газом.
Как происходит отключение от газоснабжения
Процедура отключения предусматривает перекрытие газовых кранов или установку специальной пломбы-заглушки. Если оператор отказывается выполнить эти действия, потребитель имеет право пожаловаться в НКРЭКУ.
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Как рассчитывается оплата за доставку газа
Стоимость услуги по доставке газа не привязана к фактическому потреблению. Ее начисляют автоматически всем абонентам, которые подключены к газовым сетям.
Цена доставки отличается в зависимости от региона и конкретного оператора. Например, для абонентов компании "Киевгаз" тариф составляет 0,384 грн за кубометр ежемесячно.
Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев освобожден от оплаты за доставку газа в 2025 году.
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