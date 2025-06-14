Новый способ оплаты за газ: украинцам открыли возможность платить без интернета и бумажных квитанций
"Нафтогаз Украины" дал разъяснение относительно альтернативных способов оплаты за использованный природный газ. Такой вариант пригодится в ситуациях, когда потребитель не получил бумажную квитанцию.
Этот метод также будет полезен тем, у кого возникают трудности с доступом к интернету. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Оплатить счет за потребленный газ можно не только онлайн, но и традиционным способом – через банковские учреждения или в отделениях Укрпочты.
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В сообщении также предоставлены реквизиты поставщика газа:
- ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины"
- Код по ЕГРПОУ: 40121452
- Расчетный счет: UA893004650000000260323012042
- Банк: АО "Ощадбанк", г. Киев
- МФО: 300465
В компании подчеркнули важность правильного оформления платежа – обязательно указывайте свой счет и убедитесь в точности введенных данных.
Обратите внимание: если вы хотите узнать, почему не поступил бумажный счет за газ, нужно написать в частные сообщения страницы "Нафтогаза" в Facebook и указать свой лицевой счет.
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