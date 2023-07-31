Высокий уровень творчества дизайнера: Андре Тан объяснил, почему высокая мода 'така странная' (видео)

Мода на подиуме и реальной жизни отличается. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, почему высока мода "така странная".

Об этом он сообщил в своем Instagram. Андре Тан отметил, что мода на подиуме делится на два направления – haute couture и prêt-à-porter.

"Высокая мода, или haute couture, является самым высоким уровнем творчества дизайнера и модного дома. Но не задумывались ли вы когда-нибудь, почему эти показы и коллекции так странны?" – сказал Андре Тан.

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Он отметил, что prêt-à-porter представляет собой одежду, которую дизайнеры создают для массового использования и продажи в магазинах. Такую одежду можно купить и одевать в повседневной жизни.

В то время как haute couture – это скорее искусство, чем просто мода. Коллекции часто посвящены конкретным темам: апокалипсис, греческие боги, научные эксперименты. Каждая вещь существует в единственном экземпляре, почти полностью созданная вручную или с помощью старинных технологий. В частности, на создание одного наряда, украшенного вышивкой, перьями или бусинами, может потребоваться до 150 часов ручной работы, а бренд Chanel тратит даже до 1000 часов.

По словам Андре Тана, статус кутюрье могут присвоить только Синдикат высокой моды. В результате этого существует всего 16 брендов, занимающихся созданием коллекций "от кутюр" и участвующих в Paris Haute Couture Week. В частности, Chanel, Christian Dior, Schiaparelli и Givenchy, а также Jean Paul Gaultier, Maison Margiela, Stéphane Rolland, Alexandre Vauthier, Adeline André, Alexis Mabille, Bouchra Jarrar, Franck Sorbier, Julien Fournié, Maison Rabih Kayrouz и Maurizio Galante.

"По сути, большинство нарядов haute couture преследуют одну цель – эффективная реклама. Воспринимайте это как соревнование нарядов, целью которого является превзойти коллег в сенсационности. И, возможно, привлечь внимание к коллекциям prêt-à-porter", – пояснил дизайнер.

Таким образом, тенденции, установленные на показах haute couture, затем повторяются в более простых вариациях prêt-à-porter, а затем выходят на массовый рынок.

"Показы haute couture – это по сути шоу, которые привлекают внимание к бренду. Но, признаемся, их очень интересно наблюдать", – добавил он.

Напомним, дизайнер Андре Тан назвал пять пунктов, которые точно изменят ваш взгляд на моду.

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