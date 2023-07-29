'Не бойтесь экспериментировать': Андре Тан назвал 5 пунктов, которые изменят взгляд на моду

Мода – это больше, чем просто одежда, это выражение личности. Однако очень часто у людей есть предубеждения, которые сдерживают их самовыражение.

Известный украинский дизайнер Андре Тан заявил, что существует пять пунктов, которые изменят взгляд на моду. Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Мода – это не просто одежда, а выражение личности. Но у многих есть очень много предубеждений, мешающих им самовыражаться", – сказал Андре Тан.

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Пять ключевых пунктов, которые помогут изменить ваше отношение к стилю:

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Стиль не зависит от возраста, веса, роста или социального статуса. Неважно, какая у вас внешность или жизненная ситуация – вы можете выглядеть отлично и чувствовать себя уверенно. Не разрешайте стереотипам задавать правила.

Прекратите думать, что все ждут лишь возможности обсудить, как вы выглядите. На самом деле большинство людей не обращают внимания на ваш стиль. Живите ради себя, а не для окружающих.

Не обижайтесь, если кто-нибудь покритиковал ваш образ. Это часто означает, что вам удалось удивить или вызвать интерес. Не бойтесь экспериментировать и проявлять свою индивидуальность.

Гардероб – это ваш конструктор Лего. Выбирайте вещи, гармонично сочетающиеся между собой, создавая неповторимый образ. Важно не перегружать шкаф ненужными вещами.

Отсутствие вкуса от отсутствия насмотренности и знаний. Развивайте свой вкус и знания о моде. Учите разнообразные контексты, приобретайте теоретические знания, и вы сможете создать собственный, неповторимый стиль.

"Не бойтесь экспериментировать и претворять в жизнь свои замыслы – именно это и есть стиль. Твой стиль, твои правила. Меняй мир своим неповторимым стилем!" – добавил дизайнер.

Напомним, Андре Тан рассказал о стиле Old Money, главной фишкой которого является воздержание. Он объяснил, как хорошо подобрать стильный лук в этой стилистике.

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