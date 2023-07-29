"Не бойтесь экспериментировать": Андре Тан назвал 5 пунктов, которые изменят взгляд на моду
Мода – это больше, чем просто одежда, это выражение личности. Однако очень часто у людей есть предубеждения, которые сдерживают их самовыражение.
Известный украинский дизайнер Андре Тан заявил, что существует пять пунктов, которые изменят взгляд на моду. Об этом он сообщил в своем Instagram.
"Мода – это не просто одежда, а выражение личности. Но у многих есть очень много предубеждений, мешающих им самовыражаться", – сказал Андре Тан.
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Пять ключевых пунктов, которые помогут изменить ваше отношение к стилю:
- Стиль не зависит от возраста, веса, роста или социального статуса. Неважно, какая у вас внешность или жизненная ситуация – вы можете выглядеть отлично и чувствовать себя уверенно. Не разрешайте стереотипам задавать правила.
- Прекратите думать, что все ждут лишь возможности обсудить, как вы выглядите. На самом деле большинство людей не обращают внимания на ваш стиль. Живите ради себя, а не для окружающих.
- Не обижайтесь, если кто-нибудь покритиковал ваш образ. Это часто означает, что вам удалось удивить или вызвать интерес. Не бойтесь экспериментировать и проявлять свою индивидуальность.
- Гардероб – это ваш конструктор Лего. Выбирайте вещи, гармонично сочетающиеся между собой, создавая неповторимый образ. Важно не перегружать шкаф ненужными вещами.
- Отсутствие вкуса от отсутствия насмотренности и знаний. Развивайте свой вкус и знания о моде. Учите разнообразные контексты, приобретайте теоретические знания, и вы сможете создать собственный, неповторимый стиль.
"Не бойтесь экспериментировать и претворять в жизнь свои замыслы – именно это и есть стиль. Твой стиль, твои правила. Меняй мир своим неповторимым стилем!" – добавил дизайнер.
Напомним, Андре Тан рассказал о стиле Old Money, главной фишкой которого является воздержание. Он объяснил, как хорошо подобрать стильный лук в этой стилистике.
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