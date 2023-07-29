'Не бійтеся експерементувати': Андре Тан назвав 5 пунктів, які змінять погляд на моду

Мода — це більше, ніж просто одяг, це вираз особистості. Однак, дуже часто у людей є упередження, які стримують їх самовираження.

Відомий український дизайнер Андре Тан заявив, що існує п'ять пунктів, які змінять погляд на моду. Про це він повідомив у своєму Instagram.

"Мода – це не просто одяг, а вираз особистості. Але у багатьох є дуже багато упереджень, які заважають їм самовиражатися", – сказав Андре Тан.

Читайте також: Прозорість, кроше та мінімалізм: стилістка показала актуальні сукні на літо (фото)

П'ять ключових пунктів, які допоможуть змінити ваше ставлення до стилю:

Відео дня

Стиль не залежить від віку, ваги, зросту чи соціального статусу. Неважливо, яка у вас зовнішність чи життєва ситуація – ви можете виглядати чудово та почуватися впевнено. Не дозволяйте стереотипам задавати правила.

Припиніть думати, що всі чекають лише на можливість обговорити, як ви виглядаєте. Насправді більшість людей не звертає уваги на ваш стиль. Живіть заради себе, а не для оточуючих.

Не ображайтесь, якщо хтось покритикував ваш образ. Це часто означає, що вам вдалося здивувати або викликати зацікавлення. Не бійтесь експериментувати та проявляти свою індивідуальність.

Гардероб – це ваш конструктор лего. Обирайте речі, які гармонійно поєднуються між собою, створюючи неповторний образ. Важливо не перевантажувати шафу непотрібними речами.

Відсутність смаку від відсутності надивленності й знань. Розвивайте свій смак і знання про моду. Вивчайте різноманітні контексти, здобувайте теоретичні знання, і ви зможете створити власний, неповторний стиль.

"Не бійтеся експериментувати та втілювати у життя свої задуми – саме це і є стиль. Твій стиль, твої правила. Змінюй світ своїм неповторним стилем!" – додав дизайнер.

Нагадаємо, Андре Тан розповів про стиль Old Money, головною фішкою якого є стриманість. Він пояснив, як грамотно підібрати стильний лук у цій стилістиці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!